Спортсмен спрыгнул с крыши «Лахта Центра» в День России

В минувший понедельник, 12 июня, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов совершил опасный трюк, посвятив его Дню России. Петербургский дневник сообщает, что о спортсмен совершил прыжок с самого высокого небоскреба в России и Европе с парашютом, раскрашенным в цвета российского флага.

Фото: unsplash

Речь идет о «Лахта Центре», с которого Бойцов спрыгнул в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднику. Отмечается, что прыжок с общественно-делового комплекса стал первым в истории.

Известно, что прыжок – не единственное мероприятие, состоявшееся у «Лахта Центра». Так, например, в этот же день прошел забег по ступеням небоскреба.

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