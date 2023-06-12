В Исаакиевском соборе провели богослужение в честь 165-летия со дня его освещения

Со дня освещения Исаакиевского собора прошло 165 лет. По этому случаю в Петербурге провели богослужение и крестный ход.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В крупнейшем православном храме Северной столицы 12 июня состоялись мероприятия, приуроченные к юбилею со дня его освящения. В пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии сообщили, что торжественная церемония в Исаакиевском соборе прошла под руководством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Богослужение началось в 08:45.

По завершению мероприятия вокруг храма организовали крестный ход. Кроме того, митрополит обратился к горожанам с проповедью.

Напомним, что Исаакиевский собор заложили в 1819 году по проекту архитектора Огюста Монферрана. В 1858 году храм освятили.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в мае на фундаменте Борисоглебской церкви прошло первое за практически 90 лет богослужение.