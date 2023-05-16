На сохранившимся фундаменте Борисоглебской церкви прошло первое за 89 лет богослужение

В Северной столице впервые за 89 лет прошел Молебен в честь святых Бориса и Глеба. Его провели на фундаменте будущего храма, сооружение которого проводится при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов культуры и истории в Санкт-Петербурге.

Фото: kultfond.com

Борисоглебскую церковь возвели еще в XIX веке. Тогда она была построена на средства петербургских купцов-хлеботорговцев. Там находилось коммерческое училище, а также несколько благотворительных обществ, которые занимались помощью детям и престарелым. Позже, в начале XX века церковь отреставрировали, однако вскоре ее закрыли, а в 1975 году разобрали для того, чтобы проложить на том месте трассу.

В 2019 году от Фонда содействия восстановлению объектов культуры и истории в Санкт-Петербурге поступило предложение с тем, чтобы возродить церковь. Теперь проектом по реконструкции храма занимается архитектурная мастерская Мамошина.

В феврале 2023 года на месте разрушенного здания начались раскопки. В процессе специалисты обнаружили, что церковь сохранила старинный фундамент.

В понедельник, 15 мая на сохранившемся основании здания, прошел молебен на строительство церкви. Его провел иерей Богдан Полевой, сообщает «МК в Питере». По его словам, Борис и Глеб – это первые русские святые, которых почитали всем православием.

Фото: kultfond.com

Также он рассказал о первозданном виде церкви. Она выглядела как пятиглавый храм в русско-византийском стиле. У него было три входа, перед которыми были выстроены гранитные ступени. Более того, при раскопках археологи обнаружили в подвале здания аммосовские печи, так как в здании была проведена система воздуховодов к пневмопечам.

Восстановить храм решено почти на прежнем месте, оно немного передвинется, чтобы не сужать Синопскую набережную. Поэтому одна из главных задач во время выполнения работ – зафиксировать конфигурацию и точные границы фундамента.

Храм святых Бориса и Глеба уже третий по счету на берегу Невы, который будут восстанавливать. Деятельность храма начнется с того момента, когда будет собрана городская община. Как рассказал иерей Богдан Полевой, на противоположном конце участка будет возведен временный храм, где прихожане смогут совершить первые богослужения. А впоследствии их молитвы будут звучать в реконструированной Борисоглебской церкви.