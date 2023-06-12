Часть Пулково оцепили из-за подозрительной одинокой коробки

В понедельник некоторых пассажиров петербургского аэропорта Пулково напугала подозрительная одинокая коробка, расположившаяся у одной из стоек регистрации. К счастью, после проверки выяснилось, что предмет не несет никакой угрозы.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Так, часть аэропорта из-за странного предмета оцепили 12 июня около половины третьего дня. На место отправились специалисты для разрешения ситуации. Кадрами одинокой коробки поделились очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По результатам проверки удалось установить, что обнаруженный предмет безопасен. На расписании Пулково произошедшее никак не отразилась. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ране Санкт-Петербург.ру сообщал, что утром 12 июня в петербургском аэропорту задержали пять рейсов на вылет.