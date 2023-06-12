Шереметевский дворец «ушел в отпуск» до 16 июня

Почти на неделю прекращает свою работу Шереметевский дворец. Музей на набережной реки Фонтанки «уходит в отпуск» из-за праздников, выходных и подготовки к выставке.

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Жители и гости Петербурга не смогут посетить Шереметевский дворец с 12 по 16 июня, рассказали в пресс-службе учреждения. Так, Музей театрального и музыкального искусства закроется почти на неделю.

Отмечается, что сначала работу приостановят из-за праздника. После выходного специалисты будут готовиться к выставке тюркских музыкальных инструментов.

До открытия музея сотрудники Шереметевского Дворца предложили пока поизучать его историю или сходить на другие выставки и мероприятия. Например, сейчас в центре города развернулись обновленные Книжные аллеи. В этом году организаторы подготовили новую концепцию культурного пространства.