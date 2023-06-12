Мать-дебоширка, распылившая перцовый баллончик во время спектакля в Мариинском театре, отправилась под арест на семь суток

Женщина, устроившая скандал в Мариинском театре с применением перцового баллончика, арестована на семь суток. Нарушительница общественного порядка остро отреагировала на замечание охранников на счет видеосъемки.

Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что после сорванного спектакля в Мариинском театре гражданка, оказавшаяся жительницей Москвы, была привлечена к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Решением Октябрьского районного суд Петербурга женщина получила семь суток ареста.

Напомним, что конфликт произошел во время спектакля. Зрительница с дочерью решили смотреть постановку через камеры мобильных телефонов из-за плохой видимости. В результате к ним подошли сотрудники театра и предупредили, что видеосъемка спектакля запрещена. Женщина на замечание не среагировала. Тогда другие зрители попытались отобрать у гражданки телефон, на что она в ответ устроила скандал и распылила перцовый баллончик.

В результате произошедшего три человека обратились за медицинской помощью.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре города перцовкой залили водителя такси.