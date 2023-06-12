Петербург встречает День России солнцем и теплом

В понедельник к петербуржцам вернулось солнышко. В День России на территории региона будет тепло и без осадков.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 12 июня погоду в Северной столице сформирует антициклон. Примечательно, что весь регион окажется практические в его центральной части.

Леус отметил, что в течение дня будет малооблачно, вновь обойдется без дождей. в связи с этим солнечные лучи смогут достаточно прогреть воздух. Так, температура вернется в рамки климатической нормы.

Днем столбик термометра достигнет +22 и +23 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление упадет до 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник на территории города будет еще теплее и без осадков. По словам специалиста, воздух прогреется до +24 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на этой неделе горожанам обещали потепление до 26 градусов.