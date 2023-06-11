Первая декада июня в Петербурге стала самой холодной с 2017 года

Петербуржцев начало лета застало своей холодной погодой, а Ленинградской области это выражалось в заморозках. Следующая неделя принесет потепление до +26 градусов.

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Как сообщил в своем teelgram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, средняя температура за 10 дней июня составила +11,9 градусов, что находится на отметке ниже нормы на 2,8 градусов.

Шесть лет назад средняя температура приближалась к +11,4 градусов, на -3,3 градусов ниже нормы. Если взять промежуток в 40 лет, то холоднее было в 1985 году, когда на средняя температура составила +10,8 градусов.

Отмечается, что в ночь с 10 на 11 июня зафиксирована самая низкая температура в Ленобласти за декаду. Со следующей недели температура поднимется до +26 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице прогнозируют сухую и солнечную погоду.