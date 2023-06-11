Поход в горы Адыгеи закончился для россиянки смертельным ударом молнии

В Адыгее в горах скончалась 26-летняя туристка из Новороссийска, в которую ударила молния во время прохода через Абадзешский перевал. Она состояла в группе из 38 человек. Поход предполагал срок в один день.

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Стало известно, что во время горного похода по Адыгеи произошел несчастный и редкий случай удара молнии российской туристки, об этом сообщил МК в Калининграде.

Согласно информации Следственного комитета по Адыгее, погибшей стала 26-летняя туристка из Новороссийска. Как установлено, туристическая группа состояла из 38 человек. Это был однодневный поход, в котором участвовала жительница Новороссийска.

Следователи Майкопского района на данный момент выясняют все обстоятельства гибели, исследуя место проишествия..

Прохождение Абадзешского перевала прервали дождь и гроза. Один из ударов молнии поразил 26-летнюю девушку из Новороссийска.