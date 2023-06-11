Полиция задержала пьяного поджигателя в Ленобласти

Пьяный поджигатель вломился в магазин в Кингисеппском районе Ленобласти, вынес оттуда два пакета и в конце поджог здание. Правоохранители задержали подозреваемого у метра происшествия.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, рано утром, 10 июня, в отдел полиции Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о горящем магазине в поселке.

Правоохранители приехали на место происшествия. Они сразу же задержали подозрительного 23-летнего жителя Челябинской области. По версии следствия, мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Он разбил витрину магазина, забрался в него, вынес два пакета продуктов и потом устроил поджог.

Подозреваемого задержали и отвезли в отдел полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Ленобласти студент получил 1,5 года лишения свободы за поджог военкомата в Ломоносове.