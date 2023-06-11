Ростральные колонны зажгут 12 июня в честь Дня России

Петербуржцы и гости города смогут посмотреть на огни Ростральных колонн 12 июня в честь Дня России с 12:00 по 14:00, а также в ночь на 13 июня с 22:00 по 02:00.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно, что празднование Дня России отметят 12 июня в Северной столице огнями Ростральных колонн, об этом сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Как отметили в Смольном, в городе уже сформировалась традиция зажигать факелы на Ростральных колонных в честь крупных общероссийских и городских праздников, а также в ознаменование важных событий.

Жители и гости Северной столицы могут полюбоваться праздничными огнями Ростральных колонн 12 июня с 12:00 по 14:00, а также с 22:00 по 02:00 13 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что огни Ростральных колонн зажгли в честь 320-летия со дня основания Петербурга 27 мая. Огонь горел с 10:00 по 11:30.