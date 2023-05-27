Факелы Ростральных колонн загорелись утром 27 мая в честь 320-летия Петербурга

В связи с празднованием 320-летия города на Неве утром 27 мая зажглись факелы Ростральных колонн.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пресс-службе Смольного пояснили, что огонь горел с 10:00 до 11:30 утра. Еще раз факелы Ростральных колонн зажгут в ночь на 28 мая, около 23:55. Пламя потушат в 00:05.

Также в честь Дня города на фасадах домов разных районов города появились световые проекции детских рисунков.

Напомним, что Санкт-петербурга был основан 27 мая 1703 года. Тогда на Заячьем острове появилась Петропавловская крепость.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 27 на 28 мая Дворцовый мост разведут раньше положенного под «Гимн Великому городу».