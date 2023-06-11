В Петербурге нападавший оставил слесаря в луже крови и забрал у него телефон

На проспекте Маршала Жукова на автослесаря набросился неизвестный, избил, а потом отнял у него телефон. У мужчины обнаружили сотрясение мозга.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром, 10 июня, в полицию Кировского района поступило сообщение от мужчины об избиении, который лежит в луже крови по проспекту Маршала Жукова.

Выяснилось, что пострадавшего обнаружили правоохранители в состоянии опьянения автослесаря. По словам мужчины, неизвестный накинулся на него с кулаками и отнял телефон. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

У него зафиксировали сотрясение мозга и ушибы левой стороны лица. После оказания помощи его отпустили.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что за час поймали рецидивиста, который успел ограбить цветочный магазин и администратора кафе в Петроградском районе.