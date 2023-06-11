Женщину с двумя детьми госпитализировали после пожара на Металлистов

На проспекте Металлистов загорелась трехкомнатная квартира, пострадали женщина и двое несовершеннолетний, их срочно госпитализировали. Ликвидацией возгорания занимались 20 спасателей и четыре единицы техники.

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Стало известно, что утром, 11 июня, спасателям поступило сообщение о возгорании квартиры на проспекте Металлистов в Красногвардейском районе, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Как выяснилось, в трехкомнатной квартире пламя охватило площадь на 11 квадратных метрах в 04:29. Специалисты смогли ликвидировать возгорание в 05:15.

Поступила информация о трех пострадавший — женщина и два ребенка. Их увезли на карете скорой помощи.

К тушению пожара привлекли четыре единицы техники, а также 20 спасателей.

Ранее Петроград сообщал о том, что пожар в однокомнатной квартире на Ленинском проспекте унес жизнь женщины.