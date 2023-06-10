Россияне стали чаще покупать мороженое, увеличив спрос на 154%

Россияне увеличили спрос на мороженое в два раза по сравнению с прошлым годом. В период с января по май люди скупили почти 215 тысяч тонн десерта.

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В России вырос объем производства мороженого. АБН сообщает, что с января по май текущего года объем увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Всего за прошедшие пять месяцев в стране произвели 214,7 тысяч тонн мороженого. Примечательно, что за весь прошлый год в оборот поступило 411 тысяч тонн продукта. В основном производство увеличила объем производства в первые два месяца лета, выпуская по 58 тонн холодного десерта в месяц, однако уже в текущем году россияне купили 96,6 тысяч тонн продукта.

Отмечается, что с наступлением лета спрос на мороженое увеличился на 154%. Так, в первом месяце года жители страны приобрели 12,7 тысяч тонн, а уже в мае – 32,3 тысячи тонн.