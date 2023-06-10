Роспотребнадзор рассказал, что хорошее мороженое должно откалываться

Роспотребнадзор по Петербургу назвал признаки качественного мороженого. Например, качественный продукт должен откалываться, так как закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции, а сам десерт должен держать форму. Если это продукт деформирован – это говорит о нарушении режима хранения и истекающем сроке годности.

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В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как выбрать хорошее мороженое. В первую очередь нужно обратить внимание на сроки годности продукта, сообщает Бриф.

Так, при выборе освежающего десерта необходимости изучить: