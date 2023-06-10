Роспотребнадзор рассказал, что хорошее мороженое должно откалываться
Роспотребнадзор по Петербургу назвал признаки качественного мороженого. Например, качественный продукт должен откалываться, так как закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции, а сам десерт должен держать форму. Если это продукт деформирован – это говорит о нарушении режима хранения и истекающем сроке годности.
В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как выбрать хорошее мороженое. В первую очередь нужно обратить внимание на сроки годности продукта, сообщает Бриф.
Так, при выборе освежающего десерта необходимости изучить:
- Этикетку – на ней должна быть нанесена четкая маркировка и указаны сроки годности.
- Вес – он должен быть указан только в граммах, так как указание в миллилитрах не будет соответствовать фактической массе.
- Стабилизаторы – естественные добавки, позволяющие продукту держать форму. Предпочтительнее выбирать десерт с агар-агаром или желатином.
- Цвет – продукт должен быть равномерного цвета. Примечательно, что чем выше процент жирности, там желтее цвет.
- Текстура и форма.