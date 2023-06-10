Спасатели вытащили мужчину из «подвешенного» состояния, в котором он находился, ухватившись за скульптуру Чижика-Пыжика, чтобы не упасть в Фонтанку

Нетрезвый пешеход не устоял на ногах перед красотами Петербурга и свалился в Фонтанку. Жизнь ему спасла скульптура Чижика-Пыжика, за которую мужчина успел ухватиться в полете.

Фото: Скриншот GoogleMaps

Миниатюрная скульптура Чижика-Пыжика, установленная у 1-го Инженерного моста, спасла жизнь нетрезвому горожанину, упавшего в Фонтанку. Газета.ru сообщает, что мужчина держался за скульптуру до тех пор, как на помощь не прибыли спасатели.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, в районе девяти вечера, когда выпивший пешеход не устоял на ногах и стал падать в воду.

Спасателей вызвали очевидцы, которые также рассказали, что пока мужчина находился «в подвешенном» состоянии, ожидая МЧС, мимо него проплыл катер, который по каким-то причинам не подумал оказать пострадавшему помощь.

Спасать «утопающего» приехали через 15 минут.

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