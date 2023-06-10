Полиция случайно задержала петербуржца, скрывающегося от Интерпола Канады

В ходе прокурки документов в Центральном районе, сотрудники полиции обнаружили петербуржца, скрывающегося от Интерпола Канады на родине. Оказалось, что в конце мая мужчина скрылся от МВД Канады и вернулся домой.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшую пятницу, 9 июня, на улице Красного Текстильщика в Центральном районе города правоохранители задержали петербуржца, разыскиваемого Интерполом Канады. О бегстве мужчины стало известно случайно, в ходе проверки документов.

Выяснилось, что 39-летний петербуржец объявлен в федеральный розыск Интерполом Канады за нарушение законов и бегство от Министерства внутренних дел страны. На малую родину петербуржец вернулся в конце мая, сразу после нарушения законов заграницей.

Задержанного поместили в спецприемник.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МВД объявило в уголовный розыск журналиста Попкова*, подозреваемого в вербовке Дарьи Треповой*.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму