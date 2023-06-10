Правоохранители задержали подозреваемого в выстрелах в 34-летнего петербуржца на Маршала Захарова

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на Маршала Захарова, в результате которой жертву стрелкаа в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 7 июня, в полицию поступила информация о стрельбе на улице Маршала Захарова, в результате которой пострадавший с различными травмами в тяжелом состоянии попал в больницу. О произошедшем заявил очевидец, который спустя час после произошедшего написал заявление с просьбой привлечь к ответственности нападавшего.

Подозреваемого в совершении данного преступления удалось задержать в пятницу, 9 июня. Им оказался 35-летний мужчина, который произвел выстрелы из пистолета в ходе внезапно возникнувшего конфликта.

Известно, что пострадавший помещен в реанимацию в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, гематомой мягких тканей, рвано-ушибленной раной левого надбровья, огнестрельным ранением из травматического оружия, а также огнестрельными ранениями грудной клетки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе неизвестный произвел несколько выстрелов в голову и спину 34-летнему петербуржцу из травмата.