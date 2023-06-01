Один удар, четыре дырки: правоохранители задержали петербуржца, ударившего своего собутыльника вилкой

Росгвардейцы задержали нетрезвого петербуржца, ударившего своего собутыльника вилкой в одном из дворов Красногвардейского района. Оказалось, что таким способом мужчина пытался добить знакомого, после того как его избил.

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Сотрудники Росгвардии получили сообщение о драке на проспекте Косыгина. Инцидент произошел вечером в среду, 21 мая, сообщает Петроград.

Прибывшие на место правоохранители установили, что драка произошла между двумя мужчинами, которые решили скрасить вечер спиртными напитками. В какой-то момент у собутыльников произошел конфликт, в ходе которого один из них сначала избил своего знакомого, а после, для удовлетворения, начал колоть вилкой.

Известно, что после конфликта агрессор далеко не убежал. Правоохранители обнаружили мужчину подшофе в соседнем дворе.