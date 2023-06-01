В Ленинградской области ожидаются заморозки

В Ленобласти в начале лета ожидаются ночные заморозки. Отмечается, что в некоторых места температура опустится до -2 градусов, а также пройдут дожди.

Фото: unsplash

В Ленинградской области в ночь на 2 июня ожидаются заморозки, сообщает «МК в Ленобласти».

Так, погода в пятницу днем будет дождливая, облачная с прояснениями. Отмечается, что к ночи дожди не закончатся и продлятся до утра. Известно, что ветер в области подует с северо-запада и запада со скоростью 2-7 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днем.

Температура воздуха ночью опустится от +1 до +6 градусов. Отмечается, что в некоторых местах начнутся заморозки, температура опустится до -2 градусов. Днем же термометры покажут от +9 до +14 градусов.