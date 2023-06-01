МегаФон предоставит своим клиентам возможность пользования услугами российских банков

Посетители салонов сотой связи МегаФона смогут пользоваться услугами банков — партнеров площадки «Банки.ру». Так, предложения банков будут доступны, даже если их отделений нет поблизости. Известно, что данная услуга будет доступна во всех салонах МегаФон.

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По словам директора стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александра Соболева, сеть оператора имеет отделения даже в небольших населенных пунктах. Так, подписав соглашение с оператором банковской платформы АО «Цифровые технологии», МегаФон предоставляет равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране.

По словам Соболева, услуги банков будут доступны даже для жителей небольших населенных пунктов, где нет офисов финансовых организаций, что благоприятно повлияет и на клиентские базы небольших региональных банков.

Директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян отметила, что необходимую услугу можно выбрать на финансовой площадке «Банки.ру», а после – подтвердить свою личность в салоне сотовой связи, после чего банк отправит клиенту смс-сообщение с решением по его запросу.