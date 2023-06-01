Автосалоны Петербурга приостановили продажи из-за задержек выдачи ПТС

Автосалоны Петербурга вынуждены приостановить продажи машин из-за задержек с выдачами ПТС. Это стало проблемой как для автолюбителей, так и для дилеров.

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Петербургские автодилеры столкнулись с проблемами выдачи автомобилей, в связи с чем были вынуждены приостановить продажи. Как сообщает Газета.ru, основной и единственной проблемой стали задержки выдачи паспортов транспортного средства со стороны ФГУП «НАМИ».

Известно, что задержки выдачи ПТС начались тогда, когда было принято решение перейти с бумажных на электронные носители. Так, покупатели не могут забрать авто из-за отсутствия документов, а дилеры вынуждены оставлять их на складе, где скопились уже сотни машин.

Отмечается, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются представители китайских брендов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что россияне нашли способ заработать на автомобилях в обход санкций.