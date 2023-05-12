Россияне нашли способ заработать на автомобилях в обход санкций

Перекупщики автомобилей из России приспособились к заработку в обход западных санкций. Так, россиян приобретают иномарки и комплектующие к ним, а после продают тем, кто в них нуждается в России.

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Россияне нашли способ заработать на соотечественниках, перепродавая им запчасти, комплектующие и сами автомобили из Дубая. Об этом сообщает 360.

Так, в обход санкций, предпринимательные граждане России начали отправляться в Дубай для покупки комплектующих для иномарок, чтобы потом продавать обеспеченным автолюбителям внутри своей страны. Отмечается, что российские автосалоны продали в 2022 году 626,3 тысяч легковушек из Арабских Эмиратов. Такой импорт составил 12%.

За последний год немалые деньги заработали и жители ОАЭ. Например, владелец одной из автомастерских в Дубае отмечает, что за последний год заработал не малые деньги, устанавливая теплые кресла и другие приспособления для холодной русской зимы в подготовленные к перепродаже машины.