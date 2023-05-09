В поджоге машины на Дунайском проспекте подозревают судимого психбольного

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на Дунайском проспекте. Им оказался судимый петербуржец, ранее проходивший принудительное лечение в психлечебнице.

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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля на Дунайском проспекте. Об этом сообщает ALLNW.

О возгорании в правоохранительные органы сообщила владелица машины в ночь с воскресенья на понедельник.

Прибывшие на место правоохранители зафиксировали, что у автомобиля выгорела передняя часть.

Спустя несколько часов, в районе девяти утра, в этом же дворе полицейские задержали мужчину по подозрению в преступлении. Выяснилось, что задержанный – 49-летний житель этого же дома. Ранее он уже был судим и проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.)

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что осужденный за поджог автомобилей петербуржец снова поджег несколько машин в Красносельском районе.