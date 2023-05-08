Осужденный за поджог автомобилей петербуржец снова поджег несколько машин в Красносельском районе

В воскресенье в Красносельском районе на неохраняемой парковке загорелись несколько автомобилей. В совершении преступления подозревают безработного петербуржца, который ранее уже поджигал чужие автомобили.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшее воскресенье в Красносельском районе загорелись четыре машины.

Информация о возгорании поступила в полицию в районе девяти часов вечера. Прибывшие сотрудники полиции зафиксировали полностью выгоревший Renault Duster, УАЗ Патриот и Peugeot 408 с выгоревшими правыми сторонами, а также УАЗ 22069-04 у которого выгорело левое заднее колесо.

На месте происшествия правоохранители нашли горелую тряпку, смывы и горючие материалы.

В этот же вечер они задержали и подозреваемого. Им оказался 67-летний петербуржец, ранее замеченный в подобных развлечениях. Известно, что ранее мужчина уже развлекался тем, что поджигал чужие авто. Также в послужном списке пенсионера присутствуют и другие судимости.

В отношении пиромана составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а сам виновник торжества провел ночь в спецприемнике.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные повреждение или уничтожение имущества).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что неизвестные предприняли попытку поджечь релейный шкаф на перегоне Верево – Александровская.