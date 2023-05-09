Художник из Петербурга Нельсон остался без жилья: его попросили покинуть подвал, в котором мужчина прожил более 10 лет

Уличный художник из Петербурга Нельсон, проживший более 10 лет в подвальном помещении в Петроградском районе, вынуждено лишился своего жилья. Об этом сообщает КП.

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Его подвал находился во дворе жилого дома на улице Полозовой. Там мужчина разрисовывал стены, создавал инсталляции и строил детскую площадку, которые очень нравились жильцам дома. Не нравились они только сотрудникам коммунальных служб, которые периодически сносили инсталляции и закрашивали стены.

Выяснилось, что помещение, в котором находился подвал мужчины передали в собственность комитета имущественных отношений, а мужчине дали возможность собрать вещи и покинуть подвал до 15 мая.

Жители дома расстроены сложившейся ситуацией, отмечая, что «нельсоновский» дворик стал местной достопримечательностью.

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