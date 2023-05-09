Туристы смогут забронировать номера в китайских отелях, цены на которые вновь упадут с 10 мая

Цены на бронирование номеров в китайских отелях вновь станут доступными для туристов. Изменения вступят в силу со среды, 10 мая.

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С 10 мая для российских туристов вступят некоторые изменения при посещении Китая. Об этом сообщает ALLNW.

Изменения будут приятными, так как с начала мая в Китае действовало временное ограничение, направленное на снижение турпотока в стране в связи с праздниками в Поднебесной, а большинство номеров в отелях были забронированы под местные профсоюзы. Цены на бронирование для туристов подняли практически на 200%.

Так, с 10 мая, в Китае возвращаются привычные цены, а также же в ближайшее время будет возобновлено паромное и баржевое сообщение между Китаем и Дальним Востоком. На нем будет перевозиться сельхозтехника в Россию. Через некоторое время такое переправление будет доступно и для туристов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что штраф за неуплату курортного сбора составит 500 рублей для туристов и 50 тысяч для юрлица.