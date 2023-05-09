Синоптик рассказал, какая погода стояла на 9 мая в 1945 году

Оказалось, что на 9 мая 1945 года в Ленинграде стояла прохладная погода, не достигавшая даже 10 градусов тепла. Для получения информации, синоптик Леус изучил архивы, в которых задокументированы все температурные показатели на тот момент.

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Петербуржцам рассказали, какая погода стояла в Ленинграде на 9 мая 1945 года. Информацией об этом поделился синоптик Михаил Леус.

Так, стало известно, что в первой декаде мая в Ленинграде стояла теплая погода от +16 до +19 градусов, а к 8 мая началось похолодание и температура воздуха упала до +7,1 градусов.

Известно, что вся европейская территория, а также территория центральной и восточной Европы находились под влиянием антициклонов, которые покинули территории, передвинувшись к востоку.

К 9 мая антициклон вернулся на территорию от Москвы до Берлина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что празднование Дня Победы в Петербурге завершится праздничным салютом.