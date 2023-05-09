В Ленобласти многодетный отец случайно задавил месячную дочь во сне

Многодетный отец задавил во сне месячную дочь, положив ее рядом собой, чтобы ребенок успокоился. Происшествие произошло в Выборгском районе Ленобласти. Известно, что семья многодетная и не состоит на учете в ОДН.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 8 мая, правоохранителям поступила информация и о том, что 35-летний многодетный отец придавил насмерть месячную дочь во сне.

Прибывшие на место трагедии сотрудники полиции установили, что происшествие случилось минувшей ночью – нетрезвый 35-летний мужчина проснулся посреди ночи от плача ребенка и забрал ее в свою кровать, чтобы успокоить. Отсутствие ребенка в кроватке обнаружила 25-летняя мать малышки. Ребенка она увидела рядом с мужем. Женщина заметила, что ребенок не подает признаков жизни и разбудила мужа, который начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца ребенку, от которых у малышки из носа потекла кровь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тело погибшей отправлено в морг.

Оказалось, что мужчина был осужден по части 3 статьи 254 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека) более 10 лет назад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино ребенок-инвалид скончался после нескольких отказов скорой в госпитализации.