В Колпино ребенок-инвалид скончался после нескольких отказов скорой в госпитализации

В Колпинском районе 10-летний ребенок скончался после нескольких визитов скорой помощи. Врачи уверяли, что мальчику не нужна госпитализация.

Фото: unsplash

Инцидент произошел в субботу, 6 мая. Тогда к правоохранителям поступила информация, что на улице Танкистов в Колпино ушел из жизни ребенок. Позже удалось установить, что несовершеннолетний с детства являлся инвалидом и находился на домашнем обучении.

Четверокласснику стало плохо вечером 5 мая. Тогда мать вызвала скорую, но врачи заявили, что ребенок в госпитализации не нуждается. Об этом сообщает Neva.Today.

Состояние пациента ухудшилось на следующий день. Родительница снова вызвала медиков, но они в очередной раз, предложив рекомендации по лечению, оставили ребенка дома. Спустя несколько часов мальчика нашли уже с синими губами. Врачи снова приехали в квартиру, но реанимировать его уже не смогли.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.