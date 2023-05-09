СК начал проверку по факту обрушения конструкции с детьми в Парке Победы

Несколько посетителей Парка Победы в Московском районе Северной столицы после прогулки отправились в больницы. Причиной этому стало обрушение одной из конструкций в которой играли дети. СК заинтересовался случившимся.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга

В Московском Парке Победы в Петербурге минувшим днем произошло падение нескольких детей в конструкции «паутинка». Следственный Комитет Петербурга начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по СПб.

Инцидент произошел в понедельник, 8 мая. В результате активных игр в конструкции «паутинка» тросы не выдержали, и дети рухнули на землю. С площадки малышей госпитализировали с различными повреждениями разной степени тяжести.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе двухлетняя девочка вывалилась из окна шестого этажа, пока мама одевала ее сестру-близняшку.