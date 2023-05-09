В Петербурге появилась новая набережная у Лахта Центра

В Петербурге открылось новое общественное пространство, где все желающие могут прогулять вдоль воды, спуститься к ней и даже искупаться. Такое место появилось у Лахта Центра.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

У петербуржцев появилась возможность пройти вдоль Финского залива и отдохнуть от прогулки с видом на воду на новой набережной на северо-западе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Речь идет о новой набережной у Лахта Центра. В новом общественном пространстве обустроена, как и прогулочная зона, так и зона для активного отдыха и передвижения на роликах, велосипедах и самокатах. Там же есть и трехуровневые скамейки для отдыха.

Также не забыли и о экологии. Так, гуляющие могут избавиться от лишнего, рассортировав мусор по специальным контейнерам для раздельного сбора мусора.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский каток у Флагштока может стать самым крупнейшим в мире.