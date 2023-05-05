Петербургский каток у Флагштока может стать самым крупнейшим в мире

Каток с видом на море и «Лахта Центр» планируют увеличить до 11 тысяч квадратов, после чего постепенно увеличивать территорию до 26 тысяч, сделав таким образом каток крупнейшим в мире. По мнению авторов проекта, гостей на каток привлекают две вещи: прекрасные виды на море и Лахта Центр и возможность прекрасно провести время.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Каток у Флагштока в Петербурге может стать крупнейшим в мире. Об этом сообщает «МК в Питере».

Известно, что территорию катка, где выступают звезды, среди которых Алексей Ягудин, Илья Авербух, Софья Самодурова и другие, для начала увеличат до 11 тысяч квадратных метров, а после попытаются сделать самым огромным в мире, увеличив площадь до 26 квадратов.

Попасть на площадку для катания на коньках может любой желающий совершенно бесплатно.

На лето площадку переоборудуют в пляжную зону с шезлонгами, кафе и концертной площадкой.