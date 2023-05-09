Жители Петербурга, проигнорировав запреты Смольного, вышли на «Бессмертный полк»

Петербуржцы, вопреки властям, собрались и вышли на шествие «Бессмертный полк» на Невский проспект. Проведение мероприятия было запрещено в этом году для безопаности петербуржцев и гостей города.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге местные жители вышли на «Бессмертный» полк. Об этом сообщает КП.

Напомним, что власти города отменили проведение «Бессмертного полка» и воздушную часть празднования Дня Победы в Петербурге в рамках безопасности горожан.

Однако несмотря на запрет, петербуржцы с портретами родственников ринулись на Невский проспект после завершения официального празднования парада Победы на Дворцовой площади.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге завершился парад Победы: его посетили около четырех тысяч зрителей.