В Петербурге будут производить мебель из грибов

Компания, занимающаяся переботкой целлюлозосодержащих отходов с помощью грибов, планирует начать производство мебели. По мнению экспертов, подобная мебель не будет пользоваться большим спросом, так как товары будут нацелены на конкретную аудиторию.

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В Петербурге могут начать производить мебель из грибов. Об этом сообщает АБН.

Такой идеей обзавелась компания, выращивающая грибы, поедающие отходы. Технологический стартап смог привлечь первые инвестиции на развитие проекта.

На организацию производства компания намерена потратить почти 18 миллионов рублей. Также у компании в планах открытие завода в 2024 году, инвестиции в который составят около 45 миллионов рублей.

Отмечается, что вид мебели из грибов не будет отличаться спросом, так как данный вид товаров будет нишевым, то есть предназначен для определенного круга потребителей.