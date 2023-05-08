В Петербурге перекроют дороги из-за финальной репетиции Парада Победы

В связи с финальной репетицией празднования Дня Победы в Петербурге в центре города перекроют некоторые участки пути. Известно, что перекрытие и ограничение начнется с 15:00.

Фото: Baltphoto/Николай Овсяников

В понедельник в Петербурге состоится последняя репетиция парада Победы. Об этом сообщает Neva.Today.

В связи с финальной репетицией в центре города вновь перекроют дороги. Так, с 15:00 движение от Невского проспекта до Певченского моста по набережной Мойки будет ограничено до 12:30 вторника.

Вместе с тем с 15:00 8 мая до 12:30 9 мая будет ограничено движение по Миллионной улице вдоль дома №4 и №6-8 по Дворцовой площади, также на набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной.

Отмечается, что в понедельник также с 15:00 до 16:30 движение на Дворцовой проездной, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, на Адмиралтейской набережной, на Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцового проезда будет перекрыто.

Во вторник, 9 мая, движение по этим участкам будет перекрыто с 09:00 до 13:00.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге почтили память героев Ленинграда, возложив цветы к мемориалу «Героизму и мужеству ленинградцев».