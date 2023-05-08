В Петербурге почтили память героев Ленинграда, возложив цветы к мемориалу «Героизму и мужеству ленинградцев»
В понедельник, 8 мая, в Северной столице почтили память героев Ленинграда. Акция прошла на Невском проспекте у дома №14.
В Центральном районе Петербурга прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Героизму и мужеству ленинградцев». Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает Петербургский дневник.
Возложить цветы пришли ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители правительства города, депутаты и представители администрации района.
В ходе торжественно-траурной акции участники почтили память героев минутой молчания.
Мероприятие приурочено к празднованию 78-й годовщины Великов победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Напомним, что празднование Дня Победы в этом году пройдет без привычной петербуржцам воздушной части. От представления отказались в рамках безопасности горожан.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около двух сотен памятных мероприятий проведут в Санкт-Петербурге ко Дню Победы.