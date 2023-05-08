Ненастоящая колдунья сняла украшения, но не порчу у пенсионерки в Невском районе

Петербургская пенсионерка избавилась от порчи посредством избавления от золотых украшений. Такой магический ритуал стоил женщине более ста тысяч рублей.

Фото: unsplash

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 7 мая, в правоохранительные органы обратилась пожилая петербурженка с заявлением о том, что снятие порчи стоило ей золотых украшений в сумме на 115 тысяч рублей.

Прибывшим сотрудникам полиции пенсионерка рассказала, что несколькими часами ранее неизвестная женщина на улице поведала ей о том, что на пенсионерку наложили порчу, однако неизвестная может любезно помочь избавиться от нее.

Местом для проведения «ритуала», по настоянию чудодейки, была выбрана квартира петербурженки. Первым и единственным магическим действием по снятию от сглаза стало избавление пенсионерки от золотых украшений, после которых колдунья покинула святилище.

Правоохранители изучили камеры видеонаблюдения и составив ориентировку на знахарку, направили ее в территориальные отделы полиции.

По факту избавления от порчи и золота возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что житель Василеостровского района, пообщавшись с неизвестным в мессенджере, остался почти без 5,5 млн рублей.