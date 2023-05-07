Житель Василеостровского района, пообщавшись с неизвестным в мессенджере, остался почти без 5,5 млн рублей

В Василеостровском районе пенсионер попался на уловку мошенников, поговорив с ними в одном из мессенджеров. Мужчина потерял около 5,5 миллионов рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 72-летний петербуржец, проживающий на улице Кораблестроителей, обратился с заявлением в полицию утром 6 мая. Мужчина пояснил, что накануне ему на мобильный телефон через мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник убедил петербуржца проследовать в отделение банка на Наличной улице и для защиты средств от мошенников снять и перевести все деньги на указанные счета. Последнюю операцию пенсионер проводил уже на Среднем проспекте В.О.

В результате пострадавший остался без 5 418 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мужчина с Рижского проспекта продал свою квартиру и перевел всю выручку мошенникам. В общей сложности сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей.