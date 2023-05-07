Петербуржцам перечислили районы с самым грязным воздухом

За прошедший месяц уровень загрязнения воздуха в городе на Неве превысил норму. Больше всего вредных веществ зафиксировали в Красносельском районе.

Фото: Baltphoto

Оказалось, что чаще всего воздух загрязнялся взвешенными веществами, при этом самый высокий показатель за апрель специалисты зафиксировали в Красносельском районе, — здесь он достиг уровня в 1,3 % при норме в 1 %. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Отмечается, что повышенное загрязнение воздуха наблюдается также в Василеостровском и Московском районах, а в остальных частях города, например, в Петроградском, Фрунзенском, Калининском и Центральном районах, вредных веществ зафиксировали меньше.

Уточняется, что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения на территории Петербурга выявлено не было. По мнению специалистов, ухудшение качества воздуха связано со сходом снежного покрова и высыханием земли.

Напомним, что негативнее всего на воздух в Петербурге влияют автомобильные выхлопы. Согласно результатам исследования, на транспорт приходится около 85% всех загрязнений.