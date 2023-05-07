За 24 часа под Петербургом нашли сразу три человеческих черепа

В Ленинградской области за одни только сутки правоохранителям поступило два сообщения об обнаружении человеческих черепов. Костные останки очевидцы нашли у входа в парк и недалеко от храма.

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Первым в полицию обратился священник. В субботу, 6 мая, мужчина сообщил, что на улице Клубной в селе Колчаново ему на глаза попались два человеческих черепа, лежащих у входа в старый храм. Известно, что очевидец находился на кладбище. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Следом к правоохранителям обратился житель Мурино. Мужчина пояснил, что страшная находка ждала его у входа в Кавголовский лесопарк поселка Токсово. У этого черепа не было нижней челюсти.

Обнаруженные кости осмотрели и отправили на в морг для выяснения причин смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают специалисты.