Жители Петербурга не оценили планы Смольного ограничить вход на Пискаревское кладбище 8 мая

Смольный решил усилить меры безопасности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в ходе церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище, которая пройдет в 11 часов 8 мая.

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В это время к мемориалу допустят только чиновников, а с 13 часов откроют доступ для организаций, предварительно оформивших заявку. Об этом сообщила глава комитета Смольного по социальной политике Елена Фидикова.

Петербуржцам же рекомендовано отказаться от участия в мероприятии и смотреть трансляцию с Пискаревского кладбища в интернете или по телевизору. Такие меры жители города на Неве расценили, как желание чиновников отгородиться от народа.

Фото: скриншот комментариев читателей

Желание «вельмож» из Смольного устроить для себя возложение цветов «особым порядком» читатели «Фонтанки» назвали оскорбительным для памяти предков, погибших в годы блокады.

Фото: скриншот комментариев читателей

Чиновники попытались оправдаться, заявив, что Пискаревское кладбище открыто и в другие дни, но петербуржцы посоветовали им «покинуть Смольный навсегда».

Ранее администрацию губернатора Александра Беглова неоднократно обвиняли в невнимании к ветеранам, пережившим блокаду и Великую отечественную войну.