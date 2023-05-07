Жители Петербурга не оценили планы Смольного ограничить вход на Пискаревское кладбище 8 мая
Смольный решил усилить меры безопасности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в ходе церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище, которая пройдет в 11 часов 8 мая.
В это время к мемориалу допустят только чиновников, а с 13 часов откроют доступ для организаций, предварительно оформивших заявку. Об этом сообщила глава комитета Смольного по социальной политике Елена Фидикова.
Петербуржцам же рекомендовано отказаться от участия в мероприятии и смотреть трансляцию с Пискаревского кладбища в интернете или по телевизору. Такие меры жители города на Неве расценили, как желание чиновников отгородиться от народа.
Желание «вельмож» из Смольного устроить для себя возложение цветов «особым порядком» читатели «Фонтанки» назвали оскорбительным для памяти предков, погибших в годы блокады.
Чиновники попытались оправдаться, заявив, что Пискаревское кладбище открыто и в другие дни, но петербуржцы посоветовали им «покинуть Смольный навсегда».
Ранее администрацию губернатора Александра Беглова неоднократно обвиняли в невнимании к ветеранам, пережившим блокаду и Великую отечественную войну.