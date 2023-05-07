В воскресенье к петербуржцам придет Tina с небольшим потеплением и повышенным давлением

В Петербурге постепенно становится теплее. В воскресенье к горожанам наведается антициклон с причудливым именем «Tina».

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился, что 7 мая на обе российские столицы будет влиять обширный антициклон, получивший имя от немецких метеорологов. Tina принесет петербуржцам потепление до +9 и +11 градусов днем, а также атмосферное давление до 773 мм рт. ст., что выше нормы.

В течение дня небо над Северной столицей периодически будет затянуто облаками, однако не обойдется и без солнечных лучей, иногда пробивающихся на землю. В течение дня северо-западный ветер будет меняться от 4 до 9 м/с.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанам обещали потепление на День Победы. После нескольких холодных дней столбик термометра поднимется до +15 градусов.