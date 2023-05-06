На День Победы в Петербурге воздух прогреется до +15 градусов

К 9 мая на территории Северной столицы потеплеет до +15 градусов. Пока в регионе держится прохладная погода с достаточно сильным ветром.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Солнце начнет прогревать Петербург с 7 мая. В своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов 5 мая рассказал, что антициклон вернет петербуржцам тепло 9 мая, столбики термометра в ближайшие дни повысятся с +10 до +15 градусов.

В предыдущие числа ночью было достаточно морозно, при этом первая половина самого холодного периода уже прошла. Так, в четверг было всего около +5,8 градусов, однако такие показатели не стали рекордно низкими, так как за 2021 год в этот день потеплело всего до +3,5 градусов.

А вот 5 мая специалисты зафиксировали самый холодный день с начала года, — тогда воздух прогрелся всего до +4 и +6 градусов, не обошлось и без снега. Колесов отметил, что за последние годы в мае он постоянно возвращался, поэтому ничего удивительного в этом нет.

В субботу, 6 мая температура воздух не прогреется больше +7 и +9 градусов, значительного потепления стоит ждать только через несколько дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на этих выходных в Петербурге снова будет холодно. Синоптики прогнозируют усиление ветра с 5 до 10 м/с.