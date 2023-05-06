В городе на Неве стартуют холодные выходные со снегом и ветром до 10 м/с

Для петербуржцев выходные пройдут с дождем и ветром. Похолодание пока не покидает регион.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

В субботу, 6 мая, погода на территории Петербурга сформируется под воздействием противоборства циклона с востока и антициклона с запада. В связи с этим небо закроют облака, но иногда будет выглядывать солнце, местами пройдет дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха в течении дня установится на отметках в +6 и +8 градусов, по области столбики термометра поднимется до +4, а где-то до +9 градусов. При этом ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется выше нормы и составит 772 мм рт. ст.

По словам синоптика, в воскресенье существенных осадков не будет, а температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что тепло на территорию региона вернется после нескольких дней похолодания. Антициклон с сухой погодой стоит ждать в Северной столице на следующей неделе.