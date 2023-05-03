Петербуржцев предупредили, что тепло в город вернется только после трех дней ожидания

На территории Северной столицы продолжает холодать. Перестройка процессов в атмосфере над городом пока не намечается. По словам специалиста, похожая погода задержится еще минимум на три дня.

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В своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что похолодание горожане будут наблюдать еще на протяжении трех дней. В свою очередь, 3 мая является своеобразным переходным днем, когда холодная воздушная масса все еще продолжает поступать на территорию региона с северо-запада.

По словам специалиста, в среду ожидается солнечная погода, осадков почти не будет, но максимальная температура воздуха составит до +8 и +10 градусов. Такая погода продержится на протяжении трех дней, после чего вернется потепление.

Колесов поделился, что 4 и 5 мая температура составит около +5 и+7 градусов, при этом осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега. В субботу, 6 мая, осадков не ожидается, но теплее +7 и +9 градусов также не будет.

Антициклон с сухой погодой стоит ждать в Петербурге на следующей неделе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в среду петербуржцы столкнутся с температурами, которые будут заметно ниже климатической нормы. На погоду в регионе продолжает воздействовать тыловая часть циклона, которая уходит центром в акваторию Белого моря.