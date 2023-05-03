В среду петербуржцы столкнутся с температурами заметно ниже климатической нормы и сильным ветром

В Санкт-Петербурге 3 мая все еще очень ветрено, температура остается ниже нормы.

Фото: Baltphoto

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих социальных сетях рассказал, на погоду в Культурной столице влияет тыловая часть циклона, которая уходит центром в акваторию Белого моря. Именно поэтому облака пока продолжают закрывать небо, местами идут кратковременные дожди, а температура остается ниже климатической нормы.

Специалист отметил, что в течение дня столбики термометра поднимутся до +8 и+10 градусов, по области показатели достигнут +6, а где-то +11 градусов. Ветер придет западный, с порывами до 7-12 м/с. Атмосферное давление вырастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг продолжатся дожди с мокрым снегом, а температура будет продолжать падать.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Первомай на этот год оказался далек от рекордных значений. Синоптик рассказал, когда жители Северной столицы наблюдали самые низкие и самые высокие температуры в этот день.