Петербуржцам рассказали об особенностях погоды на Первомай в разные годы

В этом году погода на Первомай в Северной столице даже близко не подошла к рекордам, установленным в прошлые годы.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

О самой холодной и теплой погоде на 1 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале. Так, по словам специалиста, ниже всего показатели упали в 1886 году, когда столбик термометра достиг всего +0,7 градуса. Уже в 1935 году стало чуть-чуть теплее, тогда за окном наблюдалось +1,5 градуса. Замыкает тройку самых низких температур 1995 год, — тогда 1 мая было всего +1,8 градуса.

А вот самый теплый Первомай синоптики зафиксировали в 1934 году, когда столбики термометра достигли всех +24,9 градуса. В 1987 году этот день отметился похожей температурой в 24,2 градуса, а уже в 2008 году показатели снизились до 23,2 градусов.

По дождям выиграло 1 мая 1957 года, — тогда на территорию региона выпало 24,2 мм осадков. В 1911 году специалисты насчитали 15,4 мм осадков. Третьим значением в рейтинге стал 1994 год с 15,1 мм осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этот раз петербуржцы встретили День труда с дождем и температурой, которая пока не достигла нормы. В течение дня на территории региона столбик термометра максимум поднимался до +11 градусов.