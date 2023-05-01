В этом году петербуржцы по традиции встречают Первомай с дождем и аномальной температурой

Петербуржцы праздную очередной холодный Первомай. На территории региона вновь пройдут дожди, а температура воздуха все еще остается на несколько градусов ниже положенной по климату норме.

Фото: Санкт-Петербург.ру/ Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в понедельник, 1 мая, погода в регионе будет сформирована тыловой, холодной частью циклона. В связи с этим небо вновь затянут облака, пройдут кратковременные дожди, а температурный фон при этом окажется на 1-2 градуса ниже нормы.

В течение дня на территории города может потеплеть максимум до +11 градусов, а по области столбики термометра дотянет до +12 градусов. Порывы ветра достигнут от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник, 2 мая, петербуржцев вновь ждут дожди, но также и потепление до +17 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что последний день апреля в Петербурге прошел с дождями. Температура воздуха при этом не поднималась выше +11 градусов.